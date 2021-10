Ran an die Nähmaschine!

Ab Dienstag treffen sich Interessierte in Werther zur neuen Gruppe „Fadenspannung“

Werther

Dieses neue Angebot soll unter Spannung stehen – unter „Fadenspannung“, so der Titel. Damit will das Team des Familienzentrums „Familie ohne Sorgen“ (Fam.o.S.) alle Handarbeitenden ansprechen. Auftakt ist am Dienstag, 26. Oktober, im Haus Werther.