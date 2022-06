„Randale“ rockt Pfingstsonntag am Paradies in Schlangen

Schlangen

Eigentlich hätten sie im vergangenen Jahr in Kohlstädt auftreten sollen, wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen musste das Gastspiel jedoch verschoben werden. Am kommenden Sonntag, 5. Juni, ist es endlich soweit: Die bekannte Band „Randale“ tritt im Rahmen der Sportwoche 2022 in Oesterholz auf. Ihr Auftritt ist einer von mehreren Höhepunkten des Festes, bei dem auch „100 Jahre Sport in Oesterholz“ gefeiert wird.

Von Uwe Hellberg