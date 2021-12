„Randale“ soll im Frühjahr spielen

Die Volksbank als Organisator und Veranstalter hatte den Weihnachtsmarkt in der Schlänger Ortsmitte bereits vor mehreren Wochen abgesagt. In Kohlstädt sahen Schützen, Sportverein und Feuerwehr ebenfalls keine Möglichkeit, angesichts der Corona-Entwicklung die traditionelle Dorfweihnacht wie gewohnt in der Schützenhalle zu veranstalten. Ganz auf eine Feier verzichten wollten die Ortsvereine aber nicht.

Bianca Kurzer, Vorsitzende der Abteilung Breitensport bei den Sportfreunden Oesterholz-Kohlstädt, hatte eine Idee: „Weihnachtsrock im Steinbruch“. Hierfür fand sie schnell Unterstützung. Die Volksbank Schlangen erklärte sich bereit, das Sponsoring für die Veranstaltung zu übernehmen, die an diesem Samstag, 11. Dezember, hätte stattfinden sollen. Auch das WESTFALEN-BLATT stellte Sachpreise zur Verfügung. „Das Ambiente bei uns im Steinbruch ist wirklich einmalig“, sagt Bianca Kurzer. Davon ließ sich auch die Kinderrockband „Randale“ überzeugen und sagt ihren Auftritt zu. Daniel Wahren, bekannter Künstler aus Detmold, erklärte sich bereit, nach dem Konzert der Kinderrockband seine neue CD „Christmas Celtic“ in Kohlstädt vorzustellen. Und nicht zuletzt wurde geplant, auch die Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte Strothestrolche in das Programm zu integrieren.

„Es wurde bereits viel Arbeit in die Vorbereitung hineingesteckt“, sagt Iris Brockmeier, Vorstand der Volksbank Schlangen. Der Steinbruch sollte schön illuminiert werden. Für den Bandauftritt war der Aufbau einer Bühne geplant. „Insgesamt war zudem vorgesehen, zehn Holzhütten für den Verkauf in Kohlstädt aufzubauen, die sonst auf unserem Weihnachtsmarkt in Schlangen stehen“, so Brockmeier.

Nun erfolgte die Absage. Iris Brockmeier erklärt: „Bei den steigenden Inzidenzen gilt es derzeit einfach, jede Kontaktbeschränkung zu nutzen. Eine Veranstaltung mit Ungeimpften und Geimpften wäre nicht zu verantworten.“ Das sieht auch Bianca Kurzer – auch nach Absprache mit der Gemeindeverwaltung – so: „Es war unter diesen Umständen nicht machbar.“

Die Enttäuschung ist verständlich, aber Volksbank und Ortsvereine sehen durchaus eine Möglichkeit, die Veranstaltung nachzuholen. „Das wollen wir auf jeden Fall“, sagt Iris Brockmeier. „Das könnte zum Beispiel im Frühjahr sein. Natürlich darf es dann keine Kollision mit anderen Veranstaltungen geben.“ Bianca Kurzer hat bereits ein mögliches Datum ins Auge gefasst: „Es könnte am Ostersamstag stattfinden. Für diesen Termin sieht es aktuell noch gut aus.“