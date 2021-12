Randalierer zerstören WC-Anlage

Öffentliche Toiletten an der Sennebücherei in Hövelhof bleiben vorerst geschlossen – Wer hat Beobachtungen gemacht?

Hövelhof

Nachdem vor wenigen Tagen die öffentliche Toilette im Bahnhofsgebäude in Hövelhof mutwillig beschädigt wurde, haben nun unbekannte Täter an der WC-Anlage an der Sennebücherei randaliert. Da elektronische Ersatzteile bestellt werden müssen, wird die Reparatur mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Die Toilette muss bis auf Weiteres geschlossen bleiben.