Rapsong macht der Seele Luft

Schloß Holte-Stukenbrock

„Unser Text ist richtig depri“, sagt einer der Schüler der Klasse 8c der Gesamtschule. Depri steht für deprimierend – und der Rapsong zeugt tatsächlich ein bisschen von Weltuntergangsstimmung. Am Schluss sind alle stolz: Jeder stand einmal vor dem Mikrofon, hat seine eigenen Zeilen eingesprochen. Am Ende steht in den fünf achten und vier siebten Klassen jeweils ein ganz eigener Klassensong.

Von Monika Schönfeld