Raser gefährdet mehrere Personen in der Innenstadt

Abbiegen über Rot, waghalsige Überholmanöver und eine Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h: Bei seiner Flucht vor der Polizei in der Löhner Innenstadt hat ein bislang unbekannter Golf-Fahrer andere Verkehsteilnehmer am Sonntagabend enorm gefährdet.

Im Polizeibericht heißt es dazu: Am Sonntagabend gegen 19.25 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte auf der Lübbecker Straße in Löhne einen weißen VW Golf 7 im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu überprüfen. Die Beamten befanden sich hinter dem Golf in Höhe der Einmündung An der Sporthalle in Fahrtrichtung Löhne und gaben deutliche Anhaltezeichen. Der Fahrzeugführer missachtete die Anhaltezeichen und beschleunigte den Golf, um sich augenscheinlich einer Kontrolle zu entziehen, schreiben die Beamten.

Mit hoher Geschwindigkeit überholte er mehrere Fahrzeuge, teilweise auch über die Fahrspuren für Linksabbieger an verschiedenen Kreuzungen stadteinwärts, hieß es weiter. Entgegenkommende Fahrzeuge konnten nur durch rechtzeitiges Bremsen und Ausweichen einen Zusammenstoß mit dem Golf-Fahrer vermeiden. Die abgelesene Geschwindigkeit im weiteren Verlauf der Albert-Schweitzer-Straße betrug teilweise mehr als 100 km/h.

Fahrer entkommt zu Fuß

Trotz Rotlicht bog der bislang unbekannte Fahrer laut Polizeibericht von der Albert-Schweitzer Straße nach rechts auf die Oeynhauser Straße in Richtung Innenstadt ab. Nach weiteren Abbiegemanövern mit hoher Geschwindigkeit in der Innenstadt flüchtete der Fahrer Am Werredamm aus dem Fahrzeug und ließ den hochmotorisierten Golf unverschlossen zurück. Er konnte trotz sofortiger Fahndung nicht mehr aufgegriffen werden. Die Ermittlungen bei der Halterin und den Familienmitgliedern dauern noch an.

Das Fahrzeug wurde für weitere Spurensicherungen vorläufig sichergestellt und vom Abstellort abgeschleppt, schreiben die Beamten. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen verschiedener Verkehrsdelikte und bittet Zeugen, die weitere Angaben zum Fahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.