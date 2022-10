Rastplatz an A2 kommt im ADAC-Test nicht gut weg

Elf Mal „mangelhaft“ oder „sehr mangelhaft“

Von den vom ADAC getesteten 50 Plätzen erhielten elf die Note „mangelhaft“ oder „sehr mangelhaft“. Die meisten Schwachpunkte gab es bei der persönlichen Sicherheit und den sanitären Anlagen. „Die Autobahn GmbH kennt die Probleme und hat immer wieder betont, dass der Zustand verbessert werden soll. Davon ist kaum etwas zu sehen. So kommen die Rastplätze trotz mancher Lichtblicke nicht aus der Schmuddelecke“, sagt Ralf Collatz, Verkehrsexperte des ADAC in Ostwestfalen-Lippe.

Die einzige getestete Anlage in OWL war der an der A2 zwischen Kreuz Gütersloh und Kreuz Bielefeld gelegene Rastplatz „Sürenheide“. Mit dem Urteil „ausreichend“ befindet er sich im unteren Feld. „Zwar gab es saubere Gehwege, Bänke und Tische. Die Beleuchtung war ausreichend und die gesamte Anlage effektiv gegen Lärm geschützt. Außerdem gibt es einen Notruf in zentraler Lage. Dafür waren die Sanitäranlagen nicht gepflegt und sauber, die Wasserhähne in der Herren-Toilette nicht funktionsfähig, ebenso wie die Seifenspender. Es gab kein Toilettenpapier in der Damen-Toilette und der Handtrockner war in der Herren-Toilette nicht vorhanden und in der Damen-Toilette nicht funktionsfähig“, erläutert Collatz die Bewertung.

Von den acht in Nordrhein-Westfalen untersuchten Rastplätzen bekamen nur zwei die Note „gut“, fünf die Note „ausreichend“ und einer die Note „mangelhaft“. Mit Abstrichen am besten schnitt „Rur-Scholle“ bei Düren an der A4 (Aachen-Köln) ab. Die Anlage punktete vor allem in den Kategorien „Verkehr/Parken“ sowie „Sanitäre Anlagen“ und erhielt die Note „gut“. Auch der Rastplatz „Röllingser Graben“ bei Soest an der A44 (Dortmund-Kassel) erhielt noch ein „gut“.

NRW-Schlusslicht wieder Rastplatz „Wittenhorst“ bei Hamminkeln an der A3

Die schlechteste Bewertung in NRW bekam erneut der Rastplatz „Wittenhorst“ bei Hamminkeln an der A3 (Emmerich-Oberhausen). Wie schon 2018 fiel das Urteil im ADAC-Test „mangelhaft“ aus.

Die Note „ausreichend“ erhielten in NRW die Rastplätze „Hasetal“ bei Osnabrück (A1, Bremen- Münster), „Oberste Heide“ bei Weilerswist (A1, Köln-Euskirchen), „Sürenheide“ bei Gütersloh (A2, Dortmund-Hannover), „Logebachtal“ am Siebengebirge (A3, Köln-Frankfurt) und „Hoxhöfe“ bei Krefeld (A44, Mönchengladbach-Düsseldorf).

Die zum Testzeitpunkt besten Rastplätze in Deutschland (Note „sehr gut“) waren „Engelmannsbäke“ in Niedersachsen (A1, Bremen-Münster) und Plater Berg in Mecklenburg-Vorpommern (A14, Schwerin-Wittenberge).

An der A5 in Hessen ist es laut Test am schlimmsten

Auf dem letzten Platz („sehr mangelhaft“) im Test lag die Rastanlage „Brühlgraben“ in Hessen (A5, Frankfurt- Darmstadt).