Rat dankt Lübke mit stehendem Applaus

Seit 18 Jahren Feuerwehrchef der Gemeinde, war der Twiehausener bei seiner offiziellen Verabschiedung aus dem Amt sichtlich gerührt. Bürgermeister Kai Abruszat hatte die Verdienste des scheidenden Gemeindebrandinspektors zuvor ausführlich gewürdigt.

Als Nachfolger wurde in der Ratssitzung im Berggasthof Wilhelmshöhe in Haldem aufgrund seiner persönlichen und fachlichen Eignung Gemeindebrandinspektor Andreas Rümke aus Destel eingeführt. Sein Stellvertreter ist Gemeindebrandinspektor Andreas Maler aus Twiehausen, der sich bereit erklärt hatte, dieses Amt für weitere sechs Jahre zu übernehmen. Kreisbrandmeister Michael Schäfer hatte die neuen Amtsinhaber nach einer Befragung der Stemweder Feuerwehren vorgeschlagen. Zweiter stellvertretender Feuerwehrleiter bleibt weiterhin Dietmar Meier aus Oppendorf.

Bürgermeister Kai Abruszat vereidigt den neuen Leiter der Feuerwehr Stemwede, Andreas Rümke aus Destel, feierlich während der Gemeinderatssitzung auf der Wilhelmshöhe in Haldem. Foto: Dieter Wehbrink

Joachim Lübke wurde für seine Dienste für die Allgemeinheit einstimmig zum „Ehrenwehrleiter“ der Freiwilligen Feuerwehr Stemwede ernannt. „Dreimal sechs Jahre im Dienste des wohl wichtigsten Ehrenamtes in der Gemeinde“ – so begann der Bürgermeister seine Dankesrede. „Ohne qualifizierte Führungskräfte der Feuerwehr geht nichts.“ Abruszat verwies auf die hohen Qualifikationen Lübkes, unter anderem in zahlreichen Lehrgängen erworben. Besonders hervorzuheben sei die Akzeptanz, die Joachim Lübke in der gesamten Stemweder Feuerwehr genieße. „Ich habe mich bei dir als Bürgermeister immer ausgesprochen gut beraten gefühlt. Die Feuerwehr war bei dir stets in guten Händen. Klar in der Ansprache nach innen, stets geschlossen im Auftritt nach außen.“ Dies sei beispielhaft, zudem vorbildlich und – mit Blick auf Streitigkeiten in anderen Wehren im Lande – keine Selbstverständlichkeit, betonte der Bürgermeister.

Kai Abruszat beleuchtete seine enge Zusammenarbeit mit Joachim Lübke und betonte, dass dieser „die personifizierte Verlässlichkeit bei der Umsetzung von Projekten“ gewesen sei. „Die Gemeinde Stemwede ist dir zu großem Dank verpflichtet“, betonte der Bürgermeister.

Dann meinte Abruszat augenzwinkernd, dass Joachim Lübke seine Tätigkeit bei der Feuerwehr ja noch mit dem Schreiben eines Buches vergolden könne. „Ich wüsste schon den Titel“, betonte der Bürgermeister. „‚Wehrführer – so macht man es richtig‘. Ich glaube, das wäre ein Bestseller für die Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen. Du bist und bleibst das Gesicht der Feuerwehr Stemwede. Du hast Maßstäbe gesetzt, an die dein Nachfolger Andreas Rümke gut anknüpfen kann.“