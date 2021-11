Rat für autofreien Barmeierplatz

Enger

Die Weichen für einen autofreien Barmeierplatz im Zuge der Ortskern-Umgestaltung aus ISEK-Mitteln sind gestellt. In seiner Sitzung am Donnerstag hat sich der Rat bei Enthaltung der FDP einstimmig dafür ausgesprochen, eine Sperrung für den Autoverkehr als Kriterium in den freiraumplanerischen Wettbewerb zu geben.

Von Daniela Dembert