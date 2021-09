Rat gibt Planungsgrundlage auf den Weg

Laurentiushöhe: Weg frei für Fördergelder in Millionenhöhe – Details werden noch geregelt

Warburg

Der Warburger Rat hat am Dienstagabend einstimmig das 170 Seiten starke „Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept“ (ISEK) für die Laurentiushöhe auf den Weg gebracht – und damit die Grundlage dafür geschaffen, dass in die Entwicklung des neuen Wohngebietes zwischen B7, Ostwestfalenstraße und HPZ eine Fördersumme in Höhe von mindestens vier Millionen Euro fließen kann.