Rat soll Bebauungsplan ändern

Warburg

Der Warburger Rat befasst sich in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 1. Februar, mit einer Änderung für den Bebauungsplan „Hüffert Süd“. Konkret soll der Status für den Bereich der Neubauten oberhalb des Freibades geändert werden – von einem reinen Wohngebiet in ein allgemeines Wohngebiet.

Von Jürgen Vahle