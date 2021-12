Rat stimmt für neues Feuerwehrhaus

Weg für Millioneninvestition in Bonenburg geebnet – Daseburg und Dössel bleiben eigene Standorte

Warburg

Warburgs Feuerwehrchef Jürgen Rabbe und sein Stellvertreter Reiner Vössing waren am Dienstagabend sichtlich zufrieden. Einstimmig hatte der Rat bei seiner Sitzung in der Stadthalle dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bonenburg zugestimmt – und damit den Weg für eine Millioneninvestition geebnet.

Von Jürgen Vahle