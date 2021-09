Rat verweist Anträge in die Ausschüsse

Viele Kommunen sind am Ball und stellen Förderanträge für die Ausstattung von Schulen und Kitas mit raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen). Entsprechende Anträge der UWG- und auch der CDU-Fraktion hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung mit knapper Mehrheit in den die Fachausschüsse verwiesen.

Zwar ist der 31. Dezember für die Förderanträge Deadline. Es wird also Zeit. Die Fachgremien in Höxter tagen aber schon in Kürze. Der Bauausschuss und der Schulausschuss sollen nun in einer gemeinsamen Sitzung am 27. September beraten. Das hatte Günter Wittmann (SPD) angeregt.