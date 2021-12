Rathausplatz wird zum Prüffall

Anwohner wollen verhindern, dass am Rathaus in Bad Lippspringe wochenends Autos parken dürfen

Bad Lippspringe

Soll der Rathausplatz in Bad Lippspringe künftig offiziell an Wochenenden als Parkplatz genutzt werden können? Die Stadtverwaltung will diese Frage in Kürze mit der Bezirksregierung und dem Kreis Paderborn klären. Einem entsprechenden Prüfauftrag hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr zugestimmt. Die Entscheidung fiel mit 16 Ja- und 12 Neinstimmen allerdings knapp aus.

Von Klaus Karenfeld