Rathaussturm nur mit 3G-Regel

Rödinghauser Karneval startet in die neue Saison – Umzug zu Weiberfastnacht und drei Prunksitzungen geplant

„Wir freuen uns, wieder auf die Bühne zu dürfen“, sagt Jessica Mey, Vereinsvorsitzende. „Wir holen ein bisschen Hawaii nach Rödinghausen“, so Mey weiter. „Nach fast zwei Jahren Pandemie sind wir doch alle irgendwie urlaubsreif.“

2021 hatte der Verein online Karneval gefeiert: Vom Männerballett bis zum Büttenredner lieferten alle Aktiven im Verein Videoclips und Fotomontagen ab. Das rund einstündige Programm, dass so zusammengekommen ist, ist auf der Website des Vereins und auf Instagram weiterhin abrufbar.

Wer im Februar dabei sein will, muss nachweislich geimpft oder genesen sein. „Wir bitten alle Gäste, sich zusätzlich am Tag der Sitzung selbst zu Hause zu testen“, erklärt Mey. Auch die Aktiven testen sich regelmäßig. Der Verein sei sich der Verantwortung bewusst, die die Organisation der Veranstaltung mit sich bringt. „Wir stehen auch in engem Kontakt mit der Gemeinde, um alle Vorgaben zu erfüllen.“ Alle aktuellen Entwicklungen und Informationen zum Kartenverkauf sind im Netz nachzulesen.

Stets ein Höhepunkt der Rödinghauser Karnevalssaison: die Prunksitzungen. Foto: Annika Tismer

Auch der Sturm auf das Rödinghauser Rathaus findet statt, hier gilt die 3G-Regel. Eine Party im Anschluss gibt es in diesem Jahr allerdings nicht. Der Kinderkarneval findet als interne Veranstaltung für die Kindertanzgruppen statt. „Aktuell ist alles schwer planbar, aber es ist unser Wunsch, den Vereinskindern einen Karneval zu ermöglichen und zumindest einen kleinen Umzug auf die Beine zu stellen“, sagt Jessica Mey.

Wegen der Pandemie mussten viele Aktivitäten der Rödinghauser Jecken ausfallen. Von sich reden machte der Verein stattdessen mit dem „Wunderwald“: Im Wiehengebirge legten die Ehrenamtlichen einen Märchenwanderweg an. An vielen liebevoll gestalteten Stationen können Familien hier ausprobieren, mitspielen und staunen über die Wunderwesen. Für dieses Engagement erhielt der Verein kürzlich den Heimatpreis der Gemeinde Rödinghausen.