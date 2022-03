Die FDP möchte, dass einmal jährlich ein öffentliches Gelöbnis in Bielefeld stattfindet. Des Weiteren soll die Bundeswehr präsenter werden in Schule und auf Messen. Zudem solle Bielefeld die Patenschaft für eine Bundeswehreinheit übernehmen.

Die große Zahl an Flüchtlingen, die wegen des Ukraine-Kriegs auch nach Bielefeld kommen, war eines der starken Thema beim Kreisparteitag der FDP. Vorsitzender Jan Maik Schlifter, der bei den Vorstandswahlen ebenso wie seine Stellvertreter mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt wurde, sicherte der Verwaltungsspitze Unterstützung zu: „Was wir kommunal tun können, wollen wir tun.“ Und weiter müsse sich auch die Stadt Bielefeld gegen Katastrophen wappnen, sagte Schlifter, der ein „rational-positives Verhältnis zur Wehrhaftigkeit der Republik“ forderte. Er kündigte einen FDP-Antrag an, in dem einmal jährlich ein öffentliches Gelöbnis in Bielefeld angeregt wird. Des Weiteren soll die Bundeswehr präsenter werden in Schule und auf Messen. Zudem solle Bielefeld die Patenschaft für eine Bundeswehreinheit übernehmen.