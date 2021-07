Rätsel um verschwundene Ortstafeln

Zwei Eingangsschilder in Bruchmühlen waren am Samstag verschwunden – Sonntag hing eins wieder

Rödinghausen

Welcher Schildbürgerstreich verbirgt sich denn hinter dieser Aktion: Plötzlich waren am Samstag die zwei Bruchmühlener Ortstafeln an der Bruchstraße verschwunden. Wurden sie gestohlen? Fest steht: Eins der gelben Schilder hing am Sonntag wieder in der Verankerung. Auch bei der Rödinghauser Gemeindeverwaltung steht man vor einem Rätsel.

Von Daniel Salmon