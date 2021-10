Ratsherr: „Wahl zwischen Pest und Cholera“

Großgemeinde Nieheim will sich gesamtgesellschaftlicher Herausforderung stellen – Politiker beziehen im Stadtparlament Position

Nieheim

Die Windkraft ist derzeit ein brisantes Thema in den Stadträten, das den Politikern großes Kopfzerbrechen und Unbehagen bereitet. „Ich bin am Limit angekommen und sehe mich kaum in der Lage zu einer Entscheidungsfindung“, erklärte Kommunalpolitiker Stephan Kunstein (CDU) im Rat Nieheim.

Von Heinz Wilfert