Ratskruggelände wird bebaut

So einfach wie es Bürgermeister Johannes Schlütz an dem Modell zeigt, wird die Neubebauung des ehemaligen Ratskruggeländes neben dem Rathaus leider nicht. Konkrete Pläne werden zur Zeit noch von den Behörden geprüft, mit dem Bau des Wohnhauses könnte aber noch in diesem Jahr begonnen werden.

Foto: Ralf Brakemeier