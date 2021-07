Ratsmehrheit für Windräder an Gauseköte

Schlangen

Die Gemeinde Schlangen erteilt den geplanten sechs Windenergieanlagen auf ihrem Gebiet an der Gauseköte das gemeindliche Einvernehmen. Das hat am Montagabend der Rat in öffentlicher Sitzung entschieden. Wie mehrfach berichtet, möchte Prinz Stephan zur Lippe einen Windpark an der Gauseköte errichten und von dem Unternehmen Westfalenwind betreiben lassen.

Von Uwe Hellberg