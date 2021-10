Rattenalarm an der Bünder Museumsinsel

Jeden Tag führt der Arbeitsweg eine Bünderin an der Museumsinsel vorbei. Wiederholt hat sie Ratten dort herumlaufen sehen. „Das ist doch ekelhaft“, sagt sie. Umgehend informierte die Frau (Name der Redaktion bekannt) das Ordnungsamt.

Auch andere scheinen die Rattenplage bemerkt zu haben. An einem der Mülleimer in Museumsnähe hing vorübergehend ein Schild. Handschriftlich hatte jemand „Vorsicht Ratten“ darauf geschrieben. Es wurde inzwischen wieder entfernt.Der Stadt ist das Problem am Museum bereits bekannt, die entsprechende Meldung liegt dem Ordnungsamt vor. Die Pflicht zur Feststellung von Rattenbefall sowie die Rattenbekämpfung auf privaten Grundstücken obliegt den Eigentümern oder den Verfügungsberechtigten. „Die Stadt Bünde führt auf den öffentlichen Flächen Rattenbekämpfungsmaßnahmen durch. Auch das Kanalnetz wird regelmäßig gespült, bei Bedarf werden Rattenköder ausgelegt. Im Falle der Ratten am Museum wurden auch bereits Gespräche mit Verantwortlichen der Nachbargrundstücke geführt“, sagt Sabine Bartetzko, Sprecherin der Stadtverwaltung.