Rattenproblem mitten im Dorf

Steinhagen

Sie huschen über die Wege im kleinen Park am Brinkhaus. Sie sollen ihre Gänge aber auch bis unter das historische Gebäude gegraben haben. Ebenso leben sie am und unter dem Parkdeck und an vielen Stellen im Ortskern – bevorzugt dort, wo sie in Mülleimern reichlich Nahrung finden: Ratten sind ein Problem in Steinhagens Mitte, und dieses Problem ist durchaus größer geworden nach Dafürhalten des zuständigen Bauhof-Mitarbeiters, der für die Ausbringung der Giftköder zuständig ist.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold