Räuber schlagen Opfer nieder

Vier Räuber haben am frühen Sonntagmorgen in Paderborn einen Mann niedergeschlagen und ausgeraubt. Mit Hilfe von Bundespolizei und Polizei gelang es, zwei der Täter festzunehmen. Das Opfer hatte kurz vor der Tat Bargeld an einem Bankautomaten abgehoben.

Überfall am frühen Sonntagmorgen an der Paderborner Bahnhofstraße

Am Sonntagmorgen um 5.10 Uhr hatte ein 21-jähriger Mann aus Paderborn am Geldausgabeautomaten vor der Herz-Jesu-Kirche Bargeld abgehoben. Als er an der Bahnhofstraße weiter ging, wurde er an der Einmündung Florianstraße von hinten durch vier Personen angegangen, berichtete die Polizei.

„Die Täter warfen den Mann zu Boden und schlugen ihn und entwendeten dann das Bargeld“, heißt es im Polizeibericht. Zunächst habe der Geschädigte zum Bahnhof flüchten können. Dort habe er aber die vier Räuber auf der anderen Straßenseite wieder gesehen. Zu dem Zeitpunkt seien diese in eine Gasse in Richtung Aldegreverstraße abgebogen.

Zwei Festnahmen

Zusammen mit Beamten der Bundespolizei nahm er die Verfolgung auf. Mit Unterstützung der Paderborner Polizei konnten zwei der Täter in der Aldegreverstraße gestellt und vorläufig festgenommen werden, heißt es im Polizeibericht.

Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich um einen 25-jährigen aus Paderborn und um einen 17-Jährigen. „Den anderen zwei Räubern gelang die Flucht, von der Beute fehlt ebenfalls jede Spur“, teilte die Polizei mit. Sie bittet Zeugen, sich telefonisch unter 05251-3060 zu melden.