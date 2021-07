Raubprozess: Drei sind fein raus

Bünde/Löhne

Vier junge Männer sind auf dem Weg zu einem Supermarkt in Bünde, einen Überfall im Sinn. Sie werden unterwegs von der Polizei gestoppt. Dafür stehen sie später vor Gericht – und alle vier werden freigesprochen. Aber nur drei können das Gericht als freie Männer verlassen. Schlaglicht auf einen Raubprozess in Bielefeld mit Tatorten in Bünde und einem Hauptangeklagten aus Löhne.

Von Urlich Pfaff