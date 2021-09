Raum für gemeinsames Erinnern

Spenger Bestattungshaus Wippermann bietet an neuem Standort auch Kaffeetrinken an

Informierten in der Eröffnungswoche über das Bestattungshaus Wippermann: (von links) Johann, Mareike und Martha Küstermann mit Mitarbeiterin Heike Niemeyer an der Kaffeetafel.

Die Familie Küstermann, die seit 20 Jahren ein Bestattungshaus in Jöllenbeck betreibt und eine Filiale in Werther hat, übernahm das Beerdigungsinstitut Wippermann an der Langen Straße 25 im Jahr 2016. „Als nun die Räume in der Langen Straße 66 frei wurden, beschlossen wir, dorthin umzusiedeln“, erzählt Mareike Küstermann. „Die Lage gegenüber dem Friedhof ist einfach optimal.“