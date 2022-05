Räume mit digitalen Tafeln ausgestattet

Schule an der Altenau in Borchen

Borchen

Nachdem in den vergangenen Jahren bereits die Umsetzung der LAN-und WLAN-Ausstattung der Sekundarschule Borchen abgeschlossen wurde, sind die Osterferien dafür genutzt worden, die Räume mit digitalen Tafeln auszustatten. Möglich wurde das durch Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule. In allen 25 Klassen-, Differenzierungs- sowie Fachräumen findet künftig digital unterstützter Unterricht statt. So finden die Schüler die durch die Ausstattung aller Räume die gleichen Voraussetzungen für digitalen Unterricht vor.