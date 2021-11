Raus mit sehr viel Applaus

Berlin/Höxter

Auf einem Berliner Landgut draußen am See ist Jacqueline Büthe in der zweiten Runde bei „The Voice of Germany“ ausgeschieden. Trotzdem ist die Frontsängerin der Band „SUP-X“ aus Höxter mit ihrem Auftritt in den „Battles“ zufrieden und nimmt sehr viel mit.

Von Jürgen Drüke