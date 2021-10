Razzia auf Driburger Großbaustellen

So lief die Razzia ab: Am Donnerstag, 23. September tauchten Beamte des Hauptzollamtes Bielefeld, Finanzkontrolle Schwarzarbeit Paderborn unter Mitwirkung der Bezirksregierung Detmold, Dezernat Betrieblicher Arbeitsschutz, auf Großbaustellen in Bad Driburg plötzlich auf. Die Zollbeamten prüften die ordnungsgemäße Anmeldung der betroffenen Arbeitnehmer zur Sozialversicherung, die Einhaltung des Mindestlohns und das Vorliegen entsprechender Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen der ausländischen Arbeitnehmer. Bei der Überprüfung wurden erhebliche Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht festgestellt, so die beteiligten Behörden in einer Pressemitteilung.

