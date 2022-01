Reaktionsspiel gegen Trunkenheitsfahrten

Innerhalb des Buchungsprozesses in der Bolt-App werden die Nutzer von nun an dazu aufgerufen, ein kurzes Reaktionsspiel zu spielen, das von Bolt entwickelt wurde. Durch die Messung der Reaktionszeit der Nutzer ermittelt das Spiel die Fahrtüchtigkeit. Liegt die Reaktionszeit über einem definierten Schwellenwert, wird den Nutzern geraten, den E-Scooter nicht zu fahren. Auf diese Weise soll die neue Funktion das Bewusstsein für das Fahren unter Alkoholeinfluss schärfen. Das Fahren unter Alkoholeinfluss ist ab 0,5 bis 1,09 Promille eine Ordnungswidrigkeit und ab 1,1 Promille sogar eine Straftat, die eine hohe Geldstrafe und den Verlust des Führerscheins nach sich ziehen kann.

Bolt hat die neue Funktion in allen 51 Städten eingeführt, in denen seine E-Scooter in Deutschland aktiv sind. Das System wird von Donnerstag bis Sonntag zwischen 22 und 5 Uhr aktiviert und zielt auf die Zeiten ab, zu denen potenzielle Nutzer am ehesten unter Alkoholeinfluss fahren. „Wir sind uns des Problems und der Berichte über Trunkenheitsfahrten in Deutschland bewusst und wollen mit dieser neuen Funktion alkoholbedingte Unfälle mit E-Scootern reduzieren und die Sicherheit im Straßenverkehr insgesamt fördern,“ erläutert Balthasar Scheder, bei Bolt für den Geschäftsbereich Mikromobilität verantwortlich.

Bolt hatte bereits aus Sicherheitsgründen seine E-Scooter in der Silvesternacht deaktiviert, um Unfälle zu vermeiden.