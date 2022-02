Realschule vierzügig genehmigen

Deutliche Kritik an der Schulpolitik in Halle übt die SPD-Fraktion im Steinhagener Gemeinderat. Zugleich wird die Bezirksregierung aufgefordert, auch ohne eine Zustimmung aus Halle eine vierzügige Realschule in Steinhagen zu genehmigen.

Die SPD-Fraktion im Gemeinderat Steinhagen hat am Wochenende die Bezirksregierung in Detmold aufgefordert, einer Vierzügigkeit für die Realschule zuzustimmen. Wie ausführlich berichtet, hat der Haller Schulausschuss mit den Stimmen von SPD, Grünen und UWG eine Mehrklassenbildung (von drei auf vier Züge) in Steinhagen abgelehnt.

„

Die Gemeinde Steinhagen ist über ihre Grenzen hinaus dafür bekannt, sich als Schulträger besonders gut um ihre Schulen zu kümmern. Wir tun das aus der Überzeugung, dass bildungsrelevante Ausgaben, Ausgaben für eine gute Zukunft unserer Steinhagener Kinder sind“, schreibt die Steinhagener SPD in einer am Sonntag verbreiteten Stellungnahme und fügt hinzu: „Die hohen Anmeldezahlen an unseren Schulen zeigen, dass wir das Richtige tun!“

Mit Sicherheit würden auch Steinhagener Kinder an der Realschule abgelehnt

Jetzt habe die Haller Politik etwas entschieden, das unmittelbaren Einfluss auf die örtliche Realschule und damit auch auf Steinhagens Kinder habe: „Sie lehnen eine Vierzügigkeit unserer Realschule ab. Der Haller Schulausschuss hat dies so entschieden, um die Haller Gesamtschule zu schützen und das ist verständlich. Aber diese Entscheidung bedeutet, dass alle Kinder, die an unserer Realschule angemeldet werden, durch ein Losverfahren auf die drei Klassen aufgeteilt werden müssen. Sie kommen alle in den gleichen Lostopf, egal, wo sie wohnen.“

Kritik: Halle hätte bei seiner Gesamtschule schon handeln können, als die Anmeldezahlen sanken.

Damit, so beklagen die Steinhagener Sozialdemokraten, würden auch mit Sicherheit Steinhagener Kinder an der hiesigen Realschule abgelehnt. „Hier sollen die Probleme der Haller Gesamtschule auf Kosten der Steinhagener Kinder vermeintlich gelöst werden!“, kritisiert die Fraktion und fährt fort: „Die Haller Politiker hätten genauso entscheiden können, sich jetzt für ihre Gesamtschule besonders stark zu machen, um die Anmeldezahlen zu stärken. Sie hätten dies schon tun können, als sie gesehen haben, dass die Anmeldezahlen sanken. Sie hätten aber vor allen Dingen noch ein ganzes Jahr für diese Entscheidung Zeit gehabt, denn es ist ihnen ja von Detmold zugesichert worden, dass dieses Jahr für Halle bei der Anmeldung noch alles beim Alten bleibt.“

Es ist nach Auffassung der Steinhagener SPD besonders schwierig, da die Diskussion zu einem Zeitpunkt geführt werde, in der aktuell die Eltern überall ihre Kinder in den weiterführenden Schulen anmeldeten. „Wir hören und sehen viele verunsicherte Kinder und besorgte Eltern! Dennoch ist allen Eltern in Steinhagen zu empfehlen, ihre Kinder an den Steinhagener Schulen anzumelden“, betont die SPD-Fraktion. Die Forderung an die Bezirksregierung, der Vierzügigkeit zuzustimmen, ergänzt die SPD um : „Hier ist jetzt Weitblick in Detmold gefragt!“