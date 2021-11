Realschüler ziehen im November aus

Löhne

In Obernbeck hat man schon hinter sich, was den Schülern der Städtischen Realschule noch bevorsteht: Während an der Grundschule Obernbeck bereits fleißig für den Wiedereinzug gewerkelt wird, laufen in Löhne-Ort erst die Vorbereitungen für die Generalsanierung des C-Traktes an.

Von Lydia Böhne