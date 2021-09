Redakteurin schaltet in der Natur ab

In der Politik hat die Kandidatin für den Bundestag erst seit 2020 Einzug gehalten: Als Parteilose ließ sich Sandra Fröhlingsdorf für den Stadtrat ihrer Heimatstadt Lügde aufstellen.

Engagiert, zielstrebig und optimistisch: Sandra Fröhlingsdorf aus Lügde ist Redakteurin und will für „Die Basis“ den Einzug in den Deutschen Bundestag schaffen.

Die Mutter von zwei Kindern will in ihrem Wahlkreis Höxter – Gütersloh III – Lippe II für eine Überraschung sorgen und ein zweistelliges Ergebnis einfahren. Fröhlingsdorf ist voller Zuversicht. Sie tritt für die Basisdemokratische Partei Deutschland „Die Basis“ an.