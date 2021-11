Reformationsbrötchen Preise beim Lutherquiz

Sogar Martin Luther persönlich war zum Familiengottesdienst in die Heilig-Geist-Kirche am 31. Oktober gekommen, um den Besuchern der „Church Night“ die Zeit seines Lebens nahezubringen. Denn nicht nur Halloween, sondern auch die Reformation wurden in Bad Oeynhausen und Porta Westfalica gefeiert.

Höhepunkt war in der Wichern-Gemeinde in Bad Oeynhausen der Auftritt von Florian Edler als Gaukler „Fahrend Volker“. Mit Zauberei, Jonglage und lustigen Sprüchen begeisterte er sein Publikum.

Die Wichern-Kirchengemeinde in der Südstadt hatte sich in eine Zeitmaschine in das Mittelalter verwandelt. Auf dem Kirchplatz hatte das Organisationsteam einen bunten mittelalterlichen Markt zur Zeit Martin Luthers erschaffen. Gespielt von Ehrenamtlichen erzählte Martin Luther aus seinem Leben. „Er war in der Tradition aufgewachsen, man müsse vor Gott Angst haben und fürchtete, dessen Gebote nicht immer halten zu können“, sagte Jugendreferentin Ingrid Wilmsmeier. Weiteres Drehen an der selbst gemachten Reformationsuhr führte die Zeitreise 30 Jahre weiter zum erwachsenen Luther. „Als Mönch entdeckte er beim Lesen der Bibel einen ganz anderen Gott, der Freiheit und Liebe schenkt“, sagte die Gemeindepädagogin. Auch Luthers Thesen durften nicht fehlen und wurden in für Kinder verständlicher Sprache an eine symbolische Tür geheftet.

Mit Fanfarenklängen

Anschließend wurde mit Fanfarenklängen der mittelalterliche Markt eröffnet. Kleine und große Besucher zogen los, um die verschiedenen Stationen zu erkunden, wie Hufeisenwerfen, Steckenpferderennen, Kalligraphie und Basteln von mittelalterlichen Spielen. An den Feuerschalen wurden Stockbrot und Marshmallows gebraten. Beim Lutherquiz konnte jeder sein Wissen testen. Als Preise winkten leckere Reformationsbrötchen, deren Form an die Lutherrose erinnerte. An Luthers Stammtisch wurde über die Bedeutung der 95 Thesen für die heutige Zeit diskutiert.

Höhepunkt war der Auftritt von Florian Edler als Gaukler „Fahrend Volker“. Mit Zauberei, Jonglage und lustigen Sprüchen begeisterte er sein Publikum. Staunend beobachteten die Anwesenden, wie er Keulen, Messer und brennende Fackeln durch die Luft wirbeln ließ. Zum Abschluss sprach Ingrid Wilmsmeier einen Abendsegen und dankte den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern aus mehreren Kirchengemeinden.

Lohe/Eidinghausen

Zeitgleich fand etwas weiter im Süden in der Loher Kirche eine „Church Night“ für Erwachsene statt. Im Mittelpunkt des von Pfarrer Markus Freitag und einem ehrenamtlichen Team vorbereiteten Abendgottesdienstes standen „Luthermomente“. „Wir sind nicht Luther, aber wie gelingt es uns, zur richtigen Zeit die richtigen Worte zu sagen?“, fragte Pfarrer Markus Freitag. Unterstützt wurde er durch einen Gospelchor mit Sängerinnen und Sängern aus Rehme und von der Lohe. Im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Eidinghausen-Dehme gab es moderne Worship-Musik zum Mitsingen und Mittanzen.

Porta Westfalica

Und auch in die Lohfelder Kirche in Porta Westfalica war eine moderne christliche Band gekommen: „Believe_in“ kennen viele Konfirmandinnen und Konfirmanden noch vom KonfiCamp des Jugendreferats. Die Band aus Petershagen begleitete die Jugendlichen in Lohfeld in und um die Kirche. Das ehrenamtliche Team hatte extra für die „Church Night“ einen Pizzaofen organisiert, in dem den ganzen Abend frische Pizza gebacken wurde. Der Duft zog über die Wiese vor der Kirche und dem Gemeindehaus an der Lohfelder Straße. Auch hier konnten die Jugendlichen Marshmallows über dem Lagerfeuer braten und auch Wünsche auf Zettel schreiben und an die „Wunschleine“ hängen. Die Sorgen konnten im Feuer verbrannt werden. Ein besonderer Höhepunkt für alle Besucher war die Hüpfburg, die beweisen sollte, dass Kirche auch ganz anders sein kann als gedacht. Die mehr als 100 Besucherinnen und Besucher der „Church Night“ in Lohfeld fanden sich zum Abendabschluss mit „Believe_in“ auf der Wiese zusammen und sangen zusammen. Die Holzscheite der Lagerfeuer glimmten noch eine ganze Weile nach in dieser besonderen Reformationsnacht im Evangelischen Kirchenkreis Vlotho.