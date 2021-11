Rege Nachfrage nach der dritten Impfung

Bünde

„Schon geboostert? Schon geimpft? Nein?!“ – mit diesen Fragen weist ein Plakat der Bünder Ärzte-Initiative „Medizin und Mehr“ (MuM) auf eine Corona-Impfaktion hin, die an diesem Samstag im Gesundheitszentrum Ennigloh stattfinden soll. „Wir werden in einem kleinen Umfang beginnen und dann in der kommenden Woche so richtig durchstarten“, sagt Dr. Hans-Jürgen Beckmann vom MuM-Vorstand.

Von Hilko Raske