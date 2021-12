Regelmäßig landen Fahrzeuge im Graben

Unfallschwerpunkt Neuenkirchener Straße in Spenge – Dritter Unfall 2021

Spenge

Vor zwei Tagen war es wieder so weit: Ein Lkw kam auf der nassen Fahrbahn von der Straße ab und landete im Graben vor dem Haus von Waltraud Saeger und Werner Brand. „Das war jetzt der dritte Unfall in diesem Jahr“, sagt Saeger. „Nur unserem Nussbaum ist es zu verdanken, dass der Laster nicht in den Vorgarten kippte.“

Von Ruth Matthes