„Regelmäßige Bewegung tut auch in Höxter gut“

Einmal in der Woche treffen sich Teilnehmer zum Rehasport in der Neurologischen Gruppe des HLC Höxter. Eine Gruppe, die im Kreis Höxter wohl einzigartig ist und die sich über Zuwachs freuen würde.

Der Gymnastikstab dient als Ruderersatz. In gleichmäßigen Bewegungen ziehen ihn die Teilnehmer durch das imaginäre Wasser. Sie sitzen nicht in Booten auf der Weser, sondern auf Bällen in der Turnhalle in Lütmarsen und schulen mit dieser Übung Koordination und Gleichgewicht. „Gerade auch bei neurologischen Erkrankungen ist regelmäßige Bewegung sehr wichtig“, sagt Anna Moritz, Leiterin der Rehasportabteilung des HLC Höxter, zum heutigen Weltschlaganfalltag.