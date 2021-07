Regelungen werden wieder verschärft

Der Kreis Gütersloh teilte am Samstagnachmittag mit, dass das Kreisgebiet am Samstag, 24. Juli, (mit Wirkung ab Montag) noch nicht der so genannten Corona-Inzidenzstufe 1 zugeordnet werde. Das wiederum habe das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen am Samstagnachmittag mitgeteilt. Für den Kreis Gütersloh gelte vorerst weiter Stufe 0. Zunächst wolle das Ministerium die weitere Entwicklung der Inzidenz beobachten.

Dagegen hieß es noch am Freitag seitens des Landes, dass mit Wirkung von Montag, 26. Juli, NRW-weit wieder die Landesinzidenzstufe 1 gelte (7-Tage-Inzidenz von über 10 bis 35). Damit würden automatisch „bestimmte Infektionsschutzmaßnahmen insbesondere mit überregionaler Bedeutung“ greifen – „auch in Kreisen und kreisfreien Städten, die lokal in der Inzidenzstufe 0 liegen“.

Die Landesinzidenzstufe 1 setzt im gesamten Land ab Montag folgende Schutzmaßnahmen wieder in Kraft:

Generelle Maskenpflicht in Innenräumen: Nicht nur im ÖPNV und im Einzelhandel und in Arztpraxen, sondern auch wieder in Innenräumen von Gaststätten, Museen, Zoos etc., bei Bildungsveranstaltungen, Gottesdiensten, Versammlungen, bei der Erbringung körpernaher Dienstleistungen und generell in allen für den Kundenverkehr geöffneten Innenräumen muss wieder mindestens eine medizinische Maske getragen werden.

Ausnahmen gelten in Stufe 1 bei Veranstaltungen mit festen Sitz- oder Stehplätzen für Geimpfte, Genesene und Getestete und – auch ohne Test – in Bibliotheken und der Gastronomie.

Für den Einzelhandel gilt wieder eine Flächenbegrenzung von einem Kunden je angefangene 10 Quadratmeter.

Bei Versammlungen/Veranstaltungen muss wieder die einfache Rückverfolgbarkeit der Teilnehmer gewährleistet werden.

In der Gastronomie müssen die Beschäftigten mit Kundenkontakt wieder regelmäßig einen Test machen und eine Maske tragen.

Bei Großveranstaltungen mit mehr als 500 Personen (Sport, Kultur, Bildung o.ä.) und für Freizeiteinrichtungen mit mehr als 2000 Besuchern pro Tag gelten insgesamt die Schutzmaßnahmen der lokalen Inzidenzstufe 1.

Volks- und Schützenfeste etc., Tagungen mit mehr als 1000 Teilnehmenden und der Betrieb von Diskotheken, Clubs etc. in Innenräumen sind wieder (bis zum 27. August) untersagt.