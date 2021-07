Regen lässt Flüsse überlaufen

Lange anhaltender und teilweise auch sehr starker Regen hat die Flüsse im Stadtgebiet Warburg anschwellen lassen. Mancherorts traten die Gewässer am Mittwoch auch über die Ufer. Größere Schäden blieben dabei nach ersten Erkenntnissen aber aus.

Diese Situation gibt dem Namen Flussbegegnungspunkt einen völlig neuen Sinn: Der Wasserspielplatz an der Diemel steht erstmals unter Wasser.

Unter anderem stand der neue Flussbegegnungspunkt, der neue Wasserspielplatz am Diemelufer bei Warburg, am Morgen erstmals unter Wasser. Die Attraktion war erst neulich eröffnet worden. Bald dürften Kinder vor Ort aber wieder spielen können: Die ganze Anlage war aus Edelstahl und Stein gebaut worden, so dass sie bei Hochwasser schadlos überschwemmt werden kann.