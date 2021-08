Regen-Sommer gibt Spielraum

Der erste Blick in den Schützengarten täuscht. Mehr als die Hälfte der 200 Bäume an der Schützenstraße sind geschädigt. Ein umfangreiches Pflegeprogramm soll sie retten. Bei einer erneuten Besichtigung haben sich Experten die Kronen angeschaut.

Bereits im November waren die Fachleute von Arbor revital auf dem Schützenplatz gewesen. Ihre Begutachtung der 200 teils sehr alten Bäume und des Bodens hatte zu dem Ergebnis geführt, dass es um die traditionsreiche Grünfläche noch schlechter bestellt ist, als gedacht: 52 Prozent der Bäume sind in ihrer Vitalität deutlich geschwächt und 20 Prozent sind sogar so schwach, dass die Gutachter bereits von einem „Sterbeprozess“ sprachen. Das hatte neben dem Lübbecker Amt für Grün und Umwelt auch den Umweltausschuss alarmiert, der einem kostspieligen Rettungsplan zustimmte: In den nächsten Jahren sollen 480.000 Euro für den Erhalt dieser „grünen Lunge“ in der Stadt ausgegeben werden, nach Möglichkeit unter Zuhilfenahme von Fördermitteln.