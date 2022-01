Regenfluten am heiligen Abend

Ein wenig Winter gefällig? Hand aufs Herz: Wer wünscht sich nicht romantisch verschneite Weihnachten? Fast hätte es geklappt. Nur dass dummerweise genau zu Heiligabend ein Tief etwas wärmere Luft und viel Regen bescherte. Und scheinbar hatte jemand auf die Frage „Darf es ein wenig mehr sein?“ ganz laut „Ja“ gerufen. Denn lange kam nicht mehr so viel Regen vom lippischen Himmel wie am heiligen Abend.

Dabei hatte der Dezember durchaus vielversprechend angefangen. Schon am 2. mischte sich Schnee in den Regen. Letzterer fiel übrigens an 24 Tagen, doch meist eher in kleinen und kleinsten Mengen. Doch schon am 2. Dezember krönten weiße Mützen aus Schnee die lippischen Berge.