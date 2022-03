»Regierungsbeteiligung und Erfolgskurs beibehalten«

Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine haben auch den Kreisparteitag der Freien Demokraten in Halle bestimmt. Vor der Landtagswahl waren auch Distanzierungen seitens der FDP von Rot-Grün zu vernehmen.

»Wir rüsten nicht auf, wir stellen nur die Wehrfähigkeit wieder her«, sagt der alte und neue Kreisvorsitzende der Freien Demokraten, Patrick Büker. Zu Beginn seines Rechenschaftsberichtes im Rahmen des ordentlichen Kreisparteitags sieht er sich genötigt, auf die aktuelle Weltlage einzugehen und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu verurteilen.

»Putin war nicht durch ein Land bedroht, sondern durch westliche Werte. Insofern gilt sein Angriff auch uns«, erklärt Büker unter dem Applaus der anwesenden Delegierten. Jetzt komme es darauf an, Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu zeigen. Zu lange habe man von der Friedensdividende gelebt, die entstandenen Gräben müssten nun mit dem angekündigten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zugeschüttet werden.

»Die FDP tut gut daran, den kommunalen Verwaltungen eine lange Leine zu geben.«

Patrick Büker verlangt, dass man sich jetzt nicht selbst im Wege stehen dürfe, um angesichts der größten Fluchtkatastrophe nach dem zweiten Weltkrieg schneller und unbürokratischer zu agieren. »Die FDP tut gut daran, den kommunalen Verwaltungen eine lange Leine zu geben«, fordert der Kreisvorsitzende. Die Kommunen müssten bei dieser nationalen Kraftanstrengung durch Übernahme von Kosten von Bund und Land unterstützt werden.

In seinen 14 Amtsjahren hat Schatzmeister Ernst Sebbel drei verschiedene Kreisvorsitzende erlebt und mit allen sehr erfolgreich zusammen gearbeitet. Jetzt stellt er sein Amt zur Verfügung, der Kreisvorstand bedankt sich mit einem Blumenstrauß Foto: Johannes Gerhard

In Bezug auf die Corona-Pandemie erteilt er dem »Lauterbachschem Alarmismus« eine klare Absage, flächendeckende Verbote und pauschales Vorgehen würden vor den Gerichten nicht bestehen. Ungeachtet der auf Bundesebene regierenden Ampelkoalition lautet das FDP-Motto für die NRW-Landtagswahlen am 15. Mai »Von hier aus weiter!«. »Weil wir noch viel vorhaben für unser Land wollen wir die Regierungsbeteiligung erhalten und den Erfolgskurs beibehalten«, ruft Büker in den Saal im Haller Court Hotel.

FDP-Kreisverband steht so gut da wie seit zehn Jahren nicht mehr

Rückblickend stellt er zufrieden das Erreichen der gesetzten Ziele bei der Bundestagswahl fest. Diese habe gezeigt, dass die junge kommende Generation liberal denke. Der FDP-Kreisverband stehe mit seinen 350 Mitgliedern so gut da wie seit zehn Jahren nicht mehr und verzeichne ein Wachstum von 15 Prozent. Das schlage sich auch in der erfolgreichen Arbeit des schlagkräftigen 14-köpfigen FDP Kreistagsteam nieder, berichtet der Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Thorsten Baumgart. Die FDP sei zur festen Größe im Kreistag geworden und habe zahlreiche Initiativen und Anträge vorgelegt, die auch die Zustimmung anderer Fraktionen fanden.

Nach Vorlage seines letzten Finanzberichtes mit einem Plus von etwas mehr als 20.000 Euro erklärt Schatzmeister Ernst Sebbel nach 14 Jahren seinen Rückzug von diesem Amt und schlägt als seinen Nachfolger Ralph Böwingloh vor. Dieser findet ebenso wie Patrick Büker als Vorsitzender, seine Stellvertreter Silke Wehmeier und Sascha Priebe und Schriftführerin Susan Ehmke die klare mehrheitliche Zustimmung der 52 anwesenden Delegierten. Auch die elf vom Präsidium vorgeschlagenen Beisitzer werden ausnahmslos in den erweiterten Kreisvorstand gewählt.

„Rot-Grün dreht viel zurück von dem, was wir erreicht haben.“

Während Kai Abruszat, Mitglied des FDP-Landesvorstandes und Bürgermeister von Stemwede, routiniert die Versammlung leitet, nutzen die Landtagskandidatinnen Martina Schneidereit (Wahlkreis 94 mit Altkreis Halle) und Berit Seidel (Wahlkreis 96 Gütersloh III) als Ehrengäste die Gelegenheit, ihre Positionen zu erläutern. Die persönliche Horrorvorstellung von Martina Schneidereit ist ihren Angaben zufolge Rot-Grün, weil »dann viel von dem zurückgedreht wird, was wir erreicht haben«. In die gleiche Richtung geht die Berit Seidels Bemerkung von linker Wohlstandsbesoffenheit zu den Vorstellungen von SPD und Grünen zur Abschaffung des sechsstufigen Notensystems in den Schulen.

Sie erwähnt ein Zitat des Ehrenvorsitzenden Hans Dietrich Genscher, der gesagt hat: »Keine Macht der Welt kann Menschenwürde und Freiheit auf Dauer stoppen«. Bei Russlands Krieg gegen europäische Werte sollte diese Ansicht Mut machen.