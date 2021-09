Region freut sich auf die Ärzte von morgen

Bielefeld

Das war schon eine stramme Leistung: Kaum hatte die Universität Bielefeld im Sommer 2017 von der NRW-Landesregierung den Planungsauftrag zur Gründung einer Medizinfakultät erhalten, machte sich die Hochschule an die Aufbauarbeit. Am 23. September ist es nach nur vier Jahren so weit: Die „Medizinische Fakultät OWL“ wird feierlich eröffnet. Moderator des Festaktes mit Prominenz: Dr. Eckart von Hirschhausen.

Von Sabine Schulze