„Region OWL hervorragend vertreten“

Alle hätten, so Pirscher, die „Region Ostwestfalen-Lippe hervorragend vertreten“.

„Ganz besonders stolz sind wir darauf, dass die Brede in diesem Jahr ein Zehntel aller eingeladenen Preisträgerinnen und Preisträger aus OWL stellt“, freut sich Schulleiter Dr. Matthias Koch über diese außergewöhnliche Würdigung des Engagements und der Betreuung der Schülerinnen und Schüler an den Schulen der Brede.

MINT-Koordinatorin Birgit Niemann: „Alle, die hier ausgezeichnet worden sind, haben Erfolge auf Regional-, Landes- oder sogar Bundesebene erzielt. Und es sind in diesem Jahr Wettbewerbe aus allen naturwissenschaftlichen Fachschaften der Brede vertreten: Dies zeigt eine breite Förderung im MINT-Bereich und ist ein hervorragendes Ergebnis für die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler durch die Kolleginnen und Kollegen in den unterschiedlichen Fächern.“

Ein offizieller Festakt mit der Regierungspräsidentin konnte in diesen Tagen coronabedingt nicht stattfinden, sodass die Urkunden und Preise jetzt in der Aula der Brede übergeben worden sind. Mit Joshua Schrick und Noah Spiegelberg reisten sogar zwei der drei ausgezeichneten Ehemaligen aus dem Abiturjahrgang 2021 extra zur Preisverleihung an. Sie berichteten den Schülerinnen und Schülern aus erster Hand, wie ihnen die Wettbewerbserfahrung, aber auch die besondere und intensive MINT-Förderung an der Brede mittlerweile im Studium zugutekomme.

Folgende Schülerinnen und Schüler sowie Ehemalige der Brede wurden geehrt:

Robin Dentel, Joshua Schrick, Noah Spiegelberg (Abitur 2021): zweiter Platz im Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ im Fach Physik;

Hanno Wrenger (EF): zweiter Platz im Regionalwettbewerb „Schüler experimentieren“ im Fach Biologie

Hanno Wrenger; Jana Ewers (beide EF): dritte Runde der „Internationalen Junior Science Olympiade“

Judith Fechler (Q1): 12. Platz auf Landesebene im Wettbewerb „Bio!logisch“

Tim Mertens (9a), Anna Braß (8c): dritter Platz in der Landeswertung im „Heureka“-Wettbewerb

Moritz Schöttler (Q1): dritter Platz auf Landesebene und erfolgreiche Teilnahme auf Bundesebene am Wettbewerb „Chemie – die stimmt“