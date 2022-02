Regionalforstamt warnt: Wälder während der Stürme meiden

Kreis Höxter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Warnung vor Unwetter und Orkanböen in NRW herausgegeben. Er erwartet eine starke Windzunahme ab Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag. Auch in der Region. Die heimischen Einsatzkräfte bereiten sich auf Sturmtage mit Orkanschäden vor. Schon am Mittwochmorgen gab es eine überraschend konkrete Unwetterwarnung vor dem heranbrausenden Orkantief „Ylenia“ für den Kreis Höxter.

Von Michael Robrecht