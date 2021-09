Rehermann ist Ehrenbrudermeister

Zwölf Jahre lang hat Raimund Rehermann als Brudermeister und Vorsitzender an der Spitze der Altenheerser Schützen gestanden. Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung stellte sich der Landwirt nicht wieder zur Wahl und wurde auf Vorschlag von König Elmar Engemann zum Ehrenbrudermeister ernannt.

Ehrungen und Vorstandswahlen in Altenheerse (von links): Ralf Hake, David Engemann, Josef Menne, Fabian Ernst, Hartmut Pleuse, Roman Engemann, Hendrik Gaubitz, Georg Tewes sen., Lars Künemund, Frank Biermann, Tobias Hake, Christian Thunecke, Nils Rehermann, Raimund Rehermann, Wolfgang Gaubitz, Stefan Bothe, Suleyman Demir, Steffen Görmann und Elmar Engemann.

Oberst Ralf Hake würdigte Rehermanns Verdienste, erinnerte beispielsweise an die Schaffung der Parkplätze an der Himmelsbergkapelle, das Diözesanfest und den „singenden Brudermeister“, der Rehermann weit über die Grenzen Altenheerses bekannt gemacht habe. Als Schützenkönigspaar habe der scheidende Vorsitzende, der an diesem Mittwoch 61 Jahre alt wird, gemeinsam mit Ehefrau Reinhild von 2005 bis 2007 eine „Ehrenrunde“ drehen müssen, weil sich kein Nachfolger fand. Das galt übrigens auch für die Jahreshauptversammlung.