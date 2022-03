Reich an innovativen Formaten

Bielefeld

Fast so spannungsvoll erwartet wie der Spielplan selbst ist das alljährliche Spielplan-Motto, das in der kommenden Spielzeit da lautet: „Wir arbeiten für sie an der Wiederverzauberung der Welt.“ In postpandemischen Zeiten sei dies ein hartes Stück Arbeit, meldete sich der an Covid-19 erkrankte Michael Heicks per Video-Botschaft ans Auditorium.

Von Uta Jostwerner