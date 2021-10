Reichlich Grund zum Feiern

Nach einem Fototermin unweit des Rathauses fand eine kleine Feierstunde im Alten Gasthaus Tegetmeier statt.

Zum 25-jährigen Dienstjubiläum gratulierte Temme Silvia Millgrimm, Andreas Krelaus und in Abwesenheit Michael Wagemann. Silvia Millgrimm hatte zunächst als Erzieherin in der Kita in Hembsen begonnen und später noch eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten absolviert. Sie ist inzwischen im Bürgerbüro und auch als Standesbeamtin tätig. Andreas Krelaus ist gelernter Forstwirt, arbeitet nun aber bereits seit 25 Jahren bei der Stadt Brakel als Hausmeister.

Bereits seit 40 Jahren arbeiten Norbert Loermann, Josef Heger und Peter Frischemeier im öffentlichen Dienst. Norbert Loermann wechselte 2014 aus der Kreisverwaltung zur Stadt Brakel. Er ist Fachbereichsleiter Bürgerservice (Ordnungsamt). Insbesondere sein Engagement in der so genannten Flüchtlingskrise und während der Coronapandemie sei herauszustellen, würdigte Temme den Jubilar, der während der Ehrung im Urlaub weilte. Josef Heger ist seit dem Jahr 2000 bei der Stadt Brakel beschäftigt und im Schulverwaltungsamt eingesetzt. Seit 2001 führt er als Standesbeamter auch Trauungen durch. Peter Frischemeier arbeitete zunächst in der Finanzabteilung und ist seit 21 Jahren Leiter im Haupt- und Personalamt. Zudem ist er Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters.

Abschied nehmen hieß es in dieser Feierstunde für Elmar Cordes, Martin Dierkes, Christiane Menne, Petra Hagenkord, Franz Groppe und Marie-Luise Lücking, die in den Ruhestand gegangen sind. Elmar Cordes sei „eigentlich aus der Personalabteilung nicht wegzudenken gewesen“, sagte Hermann Temme. Christiane Menne arbeitete sage und schreibe 48 Jahre lang bei der Stadt Brakel, lange Jahre im Vorzimmer des allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters. 44 Jahre lang war die Stadtverwaltung der Arbeitsort von Petra Hagenkord, die im Sozialamt, in der Stadtkasse, in der Finanzabteilung und in der Wohngeldstelle beschäftigt war. Marie-Luise Lücking wirkte ebenfalls 44 Jahre lang als Erzieherin. Auf dem Bauhof arbeitete Franz Groppe seit 1988. Als Kassenverwalter war Martin Dierkes seit 1995 bei der Stadt Brakel tätig. Insgesamt arbeitete auch er 44 Jahre lang im öffentlichen Dienst.