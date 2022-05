„Reichsbürger“ entern Google und diskreditieren den Staat

Symbolbild Foto: David Inderlied/dpa

Der für politisch motivierte Kriminalität zuständige Bielefelder Staatsschutz zählt in Ostwestfalen-Lippe 468 Männer und Frauen zu den sogenannten Reichsbürgern. Ein Schwerpunkt ist der Kreis Herford, in dem 91 „Reichsbürger“ bekannt sind. Es folgen die Kreise Minden-Lübbecke (75), Gütersloh (67) und Lippe (67). Die Szene hat im letzten Jahr einen deutlichen Zulauf erfahren, den die Polizei auf die Corona-Proteste zurückführt.

„Der mit der Pandemie entstandenen Querdenken-Bewegung haben sich weitere Akteure wie Reichsbürger, aber zum Teil auch Rechtsextreme angeschlossen“, heißt es in einer Analyse des Staatsschutz. „Sie versuchen, die Stimmung zu nutzen, um in der Mitte der Gesellschaft verfassungsfeindliches und extremistisches Gedankengut zu verankern und die staatliche Ordnung zu delegitimieren.“