Reichsbürger verteilen Flyer an drei Schulen

Bünde

An drei Bünder Schulen sind am vergangenen Wochenende Flugblätter von mutmaßlichen Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen aufgetaucht. Die Verfasser der Schreiben werden der sogenannten Reichsbürgerbewegung zugeordnet. Der Staatsschutz in Bielefeld hat Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Von Daniel Salmon