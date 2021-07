Reicht der Hochwasserschutz aus?

Bad Oeynhausen

Die dramatischen Bilder von den Unwetterschäden in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz lösen große Betroffenheit aus. „Wenn man so etwas sieht, stellt man sich natürlich früher oder später auch die Frage, wie es um Hochwasserschutz in der eigenen Stadt bestellt ist“, sagte Bürgermeister Lars Bökenkröger (CDU) am Freitag im Gespräch mit dieser Zeitung.

Von Malte Samtenschnieder